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Коммерсантъ FM
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Медведев назвал использование НКО любимым методом борьбы в гибридных войнах с Россией

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев считает, что использование некоммерческих организаций (НКО) в гибридных войнах — любимый метод некоторых враждебно настроенных по отношению к России стран. Он призвал пресекать деятельность таких организаций.

«Мы знаем, что излюбленный метод наших врагов — самых разных — использовать НКО в гибридных войнах. Создавать под благопристойными вывесками организации, которые на самом деле стремятся раскачать ситуацию в стране, подорвать стабильность в гражданском обществе. Мы это наблюдали на массе примеров»,— сказал он в ходе выступления на коллегии Минюста (цитата по ТАСС).

Ранее представители НКО неоднократно заявляли о трудностях в работе на территории России, в частности после принятие закона об иностранных агентах, который лишил многие некоммерческие организации благотворительных пожертвований из-за рубежа. По состоянию на апрель 2022 года Минюст закрыл 15 представительств иностранных НКО.

6 марта Генпрокуратура России признала Transparеncy International нежелательной организацией. По версии Генпрокуратуры, Transparеncy International, «выступая организацией, борющейся с коррупцией по всему миру», «вмешивалась во внутренние дела» России, представляя угрозу основам конституционного строя и безопасности страны. Вчера, 16 марта, российское подразделение организации «Трансперенси Интернешнл — Р» (признана иностранным агентом) объявила о ликвидации юридического лица.

Подробнее о признании международной организации нежелательной — в публикации «Ъ» «Нам чужая не нужна Transparency».

Милена Костерева

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