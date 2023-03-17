«Татнефть» купила шинный бизнес Nokian Tyres в России за €285 млн

Компания «Татнефть» приобрела у финской Nokian Tyres весь шинный бизнес организации в России. Стоимость сделки составила €285 млн. Об этом сообщает «Интeрфакс».

Напомним, летом прошлого года стало известно, что компания Nokian Tyres может продать завод в Ленинградской области «Татнефти». Позже данная сделка была одобрена ФАС.

Nokian Tyres работала в РФ с 2005 года. Она сообщила о прекращении деятельности в России во втором квартале 2022 года на фоне проведения спецоперации на Украине. На прошлой неделе «Татнефть» получила разрешение от правительственной комиссии РФ по контролю за иностранными инвестициями на покупку активов финской компании в стране.

"Ъ-Казань"