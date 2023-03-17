МТС-банк прекратил конвертацию долларов для бизнеса

МТС-банк столкнулся со сложностями с конвертацией долларов после того, как попал под блокирующие санкции США. Банк временно прекратил конверсионные операции в долларах для юридических лиц. Об этом сообщил РБК со ссылкой на представителя компании и клиентов.

Один из клиентов МТС-банка рассказал, что не может конвертировать доллары в рубли с 28 февраля. В техподдержке банка ему пояснили, что из-за блокирующих санкций США зарубежные банки-корреспонденты прекратили онлайн-взаимоотношения по расчетам в долларах.

Как пояснил РБК представитель МТС-банка, проблемы с конвертацией долларов коснулись только юридических лиц. Он добавил, что банк работает над решением проблемы. Собеседник РБК отметил, что банк по-прежнему проводит конвертацию с евро для юрлиц и физлиц, с долларами — для физлиц.

Минфин США внес ряд российских банков, в том числе МТС-банк, в SDN-лист 24 февраля. Ограничения подразумевают блокировку всех активов банка в США, остановку операций с долларами, сотрудничающие с ним компании также рискуют попасть под вторичные санкции.

О санкциях против банков — в материале «Ъ» «Российские банки пополнили SDN-лист».

Олеся Павленко