Google снимает с продажи фирменные AR-очки

Компания Google сняла с продажи фирменные очки дополненной реальности (AR-очки) Glass Enterprise Edition и объявила о скором завершении поддержки аксессуара.

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Последняя на сегодняшний день версия устройства выпускается с 2019-го, и ее официальные продажи прекращены 15 марта 2023 года. Техническая поддержка Glass Enterprise Edition будет обеспечиваться до 15 сентября, но при этом Google не планирует выпуск каких-либо обновлений программного обеспечения. Также с 15 сентября прекратится поддержка фирменного приложения Meet on Glass.

О причинах, которые привели к отказу от продукта, не сообщается. Напомним, ожидается, что в 2023 году Apple проведет презентацию первой в своей истории гарнитуры смешанной реальности, а позднее покажет бюджетную версию устройства.

Максим Вершинин