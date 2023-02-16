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Коммерсантъ FM
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Bloomberg: Apple отложила премьеру гарнитуры смешанной реальности

Компания Apple в очередной раз отложила презентацию первой в своей истории гарнитуры смешанной реальности, сообщает Bloomberg.

По информации редактора издания Марка Гурмана, Apple представит новое устройство не раньше лета 2023 года — презентация пройдет в рамках ежегодной Всемирной конференции разработчиков в июне. Как отмечает господин Гурман, до апреля, когда ожидалась премьера аксессуара, инженерам Apple не удастся решить все выявленные технические и софтверные проблемы с гарнитурой.

Напомним, ранее появилась информация, что течение года также состоится премьера 14- и 16-дюймовых ноутбуков MacBook Pro с чипами M2 Pro и M2 Max, дебютирует Mac Pro с процессором M2 Ultra, а также ожидается премьера 15-дюймового MacBook Air. Главной же новинкой года от Apple станет смартфон iPhone 14.

Максим Вершинин

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