Bloomberg: Apple отложила выпуск очков смешанной реальности

Компания Apple отложила выпуск очков смешанной реальности, сообщает Bloomberg. По информации редактора издания Марка Гурмана, Apple выпустит первую в своей истории гарнитуру смешанной реальности в двух версиях — топовой и упрощенной. Ожидается, что премьера флагманской гарнитуры состоится в нынешнем году, а в 2024 или 2025 году на рынок выйдет более дешевая и более простая версия этого аксессуара.

До этого американская компания вела проект очков смешанной реальности, который, по задумке Apple, позволял бы пользователям носить их на протяжении целого дня. Но из-за неназванных технических проблем релиз аксессуара сначала откладывался на протяжении нескольких лет, а теперь компания и вовсе свела к минимуму работу над этим проектом.

Напомним, ранее появилась информация, что Apple представит гарнитуру собственной разработки весной текущего года, в преддверии ежегодной Всемирной конференции разработчиков в июне. Это позволит создателям софта подготовить приложения для нового устройства перед его выходом в продажу осенью.

Максим Вершинин