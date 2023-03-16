Майнинговую ферму обнаружили на чердаке школы в Иркутской области

В одной из школ города Шелехова полицейские нашли оборудование для майнинга криптовалюты. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Накануне в правоохранительные органы от специалистов энергосбытовой компании поступила информация о двукратном росте расходования электричества в одной из школ. Кроме того, энергетики указали, что с крыши здания идет гул. Стражи порядка начали проверку. В кабинете серверной и на чердаке учебного заведения они обнаружили и изъяли свыше 25 единиц оборудования для добычи криптовалюты, которое располагалось в специальных боксах и деревянных конструкциях.

Полицейские выяснили, что криптоферму установили школьный электрик и его знакомый специалист по информационным технологиям. Сумма ущерба устанавливается.

Как писал «Ъ-Сибирь», в начале февраля нелегальную майнинговую ферму выявили в психбольнице под Иркутском. Боксы с 5 и 8 машинами для производства криптовалюты находились на чердаке медучреждения.

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Илья Николаев