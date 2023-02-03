Нелегальные майнинговые фермы нашли на чердаке психбольницы под Иркутском

Полиция Иркутской области обнаружила на чердаке областной психиатрической больницы в Иркутском районе две майнинговые мини-фермы. В связи с незаконным потреблением электроэнергии в государственном учреждении правоохранители проводят проверку.

Предварительно известно, что над двумя помещениями, где содержатся пациенты располагались боксы с 5 и 8 машинами для производства криптовалюты. Кому они принадлежат, а также нанесенный ущерб, устанавливаются. Оборудование изъято, сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.

В прошлом году в Новосибирске после обнаружения в поселке Пашино нелегальной майнинговой фермы правоохранители возбудили уголовное дело о причинении имущественного ущерба энергоснабжающей организации путем обмана или злоупотребления доверием (ч. 2 ст. 165 УК РФ). По данным правоохранителей, ущерб организации составил более 20 млн руб.

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Лолита Белова