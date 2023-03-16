Песков привел подробности переговоров Путина и Асада

Президенты России и Сирии Владимир Путин и Башар Асад в ходе переговоров обсудили сотрудничество в военно-технической сфере (ВТС), а также нормализацию турецко-сирийских отношений. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«В целом по итогам принято решение, которое позволит уже в ближайшие недели, месяцы выйти на подписание важнейшего документа по торгово-экономическому сотрудничеству. Что касается нашего сотрудничества в чувствительных сферах, таких как ВТС, разумеется, это тоже обсуждалось. Не все результаты переговоров могут быть публичны по понятным причинам»,— сказал господин Песков на пресс-колле.

Дмитрий Песков также прокомментировал возможность встречи Башара Асада и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана. По его словам, в настоящее время осуществляется ряд контактов на рабочем уровне, которые и должны предшествовать таким переговорам. «Эта работа будет продолжаться»,— добавил он.

Вчера, 15 марта, Башар Асад впервые с начала российской военной операции прибыл в Москву, где провел переговоры с президентом Владимиром Путиным. Следом состоялось заседание российско-сирийской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. По результатам встречи стороны договорились о подписании 40 инвестиционных проектов в сферах энергетики, промышленности, транспорта и жилищного строительства.

В ходе своего визита президент Сирии рассказал о готовности встретиться с Реджепом Тайипом Эрдоганом, но только после того, как турецкие войска покинут его страну.

Подробнее — в материале «Ъ» «Визит в благодарственной форме».

Милена Костерева