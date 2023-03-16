Россия и Сирия подпишут 40 инвестпроектов по энергетике, промышленности, транспорту и строительству

Президент Сирии Башар Асада по итогам заседания российско-сирийской комиссии заявил в интервью «РИА Новости», что планируется подписание 40 инвестиционных проектов в сферах энергетики, промышленности, транспорта и жилищного строительства.

По словам Башара Асада, заседание комиссии было сосредоточено на инвестиционных проектах и подписании соглашения. В соглашении, как пояснил господин Асад, будет прописано 40 «четко определенных проектов». В документе, отметил он, будет прописан механизм контроля по их выполнению.

«Это новый этап в отношениях. Ездившая в Россию делегация была большой, потому что работа над этим соглашением длилась не месяцы, а годы», — подчеркнул господин Асад.

Вчера, 15 марта, Башар Асад впервые с начала российской военной операции прибыл в Москву, где провел переговоры с президентом Владимиром Путиным. Следом состоялось заседание российско-сирийской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Российскую сторону на межправительственной комиссии в настоящее время представляет министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин, сирийскую — министр по делам президента Сирии Мансур Азам.

Подробнее о визите Башара Асада — в материале «Ъ» «Визит в благодарственной форме».