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Коммерсантъ FM
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Власти Забайкалья проведут реконструкцию погранперехода, через который Китай ранее приостановил пропуск техники

Власти Забайкальского края объявили о начале проектно-изыскательских работ по реконструкции международного автомобильного пункта пропуска (МАПП) «Забайкальск», через который с 14 марта по инициативе Китая был приостановлен пропуск самоходной колесной техники. Как сообщает пресс-служба правительства региона, госконтракт на реконструкцию стоимостью 2,8 млрд руб. был заключен в конце ноября 2022 года.

«Строительно-монтажные работы, согласно госконтракту, должны быть проведены в период с 2025 по 2027 год. Министерством планирования и развития Забайкальского края ведется работа с Минтрансом России по ускорению сроков реконструкции до 2025 года. В результате реконструкции будут объединены грузовые направления сопредельных пунктов пропуска "Забайкальск" и "Маньчжурия", что повлияет на рост грузооборота более чем в семь раз»,— уточняется в сообщении.

В краевом правительстве также подчеркивают, что развитие МАПП «Забайкальск» является «одним из приоритетов», а его реконструкция станет «очень важным событием для всех забайкальцев». Ранее в марте чиновники граничащего с Забайкальем китайского города Маньчжурия в местных СМИ выступили с критикой неэффективной работы МАПП и призвали российские власти решить проблему низкой пропускной способности погранперехода.

Влад Никифоров, Иркутск

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