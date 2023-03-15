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Коммерсантъ FM
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TCS Group продлила на 2023 год приостановку выплаты дивидендов

Материнская компания «Тинькофф» TCS Group отчиталась о результатах по МСФО за IV квартал и 2022 год, также заявив о продлении приостановки выплаты дивидендов. Она продлена до дальнейшего уведомления в 2023 году. TCS Group сократила чистую прибыль по МСФО до 20,8 млрд руб. в 2022 году, свидетельствовали данные другого отчета группы.

«В ноябре 2021 года группа временно приостановила выплату дивидендов, решение, которое оставалось неизменным на протяжении всего 2022 года и в отношении него на фоне растущей неопределенности на рынке. Эта приостановка теперь продлена до дальнейшего уведомления в 2023 финансовом году»,— говорится финансовой отчетности, размещенной на сайте Tinkoff-Group.

  • Общая выручка TCS Group выросла на 34%, до 366,2 млрд руб. (273,9 млрд руб. в 2021 году);
  • общее количество клиентов достигло 28,9 млн (20,8 млн в 2021 году);
  • некредитные бизнес-направления составили 52% выручки;
  • рентабельность собственного капитала составила 10,9% в 2022 году, достигнув 21,5% в IV квартале, также говорится в документе.

В марте 2021 года TCS Group решила приостановить выплату дивидендов, поскольку компания продолжала изучать возможности для органического и неорганического развития бизнеса, сообщал РБК.

Мария Федотова

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