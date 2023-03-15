«инФОМ»: инфляционные ожидания россиян упали до 10,7% с 12,2%

Инфляционные ожидания населения России на год вперед в марте 2023 года снизились до 10,7% с 12,2% месяцем ранее, следует из исследования «инФОМ», выполненного по заказу Банка России. Это стало минимальным значением с марта 2021 года (10,1%). Наблюдаемая населением инфляция снизилась до 14,3% с 15%, что стало наименьшим показателем с февраля 2021-го (12,3%).

Граждане России старше 18 лет опрашивались по месту жительства в режиме «face-to-face» 1–10 марта.

Согласно декабрьскому опросу, в ближайшие 12 месяцев россияне ожидали инфляцию в 12,1%, январскому — 11,6%, февральскому — 12,2%.

Этот показатель рос с октября 2022 года. По данным февраля, он достиг максимума с марта 2021-го. В декабре 2022 года инфляционные ожидания населения по сравнению ноябрем почти не изменились.

По данным Росстата, годовая инфляция в феврале замедлилась до 10,99% по сравнению с 11,77% месяцем ранее, к январю цены выросли на 0,46%.

17 марта ЦБ примет решение о ключевой ставке.

Мария Федотова