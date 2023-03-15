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Насос для перекачки талых вод установят на реке Иж в Ижевске в конце марта

В столице Удмуртии в конце марта в нижнем бьефе реки Иж установят насосно-силовое оборудование. Оно будет перекачивать в реку Иж паводковые воды, которые поступят в аккумулирующую емкость с территории Первомайского района, сообщает пресс-служба администрации города.

В настоящее время в Первомайском районе ситуация с паводком стабильная, подтоплений частных домов нет. Однако на случай возникновения локальных подтоплений подготовлены пять дренажных насосов для откачки талых вод. В Ленинском районе также разработан план действий.

Напомним, к взрывным работам на реках Удмуртии планируется приступить в начале апреля. Окончательная дата будет зависеть от погодных условий и затороопасности на реках. Подрядчики в Ижевске также вывозят снег с территорий Первомайского и Ленинского районов, подверженных подтоплению талыми водами.

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