Снег из частного сектора Ижевска стали вывозить в рамках подготовки к паводку

В столице Удмуртии подрядчики начали вывозить снег с территорий Первомайского и Ленинского районов, подверженных подтоплению талыми водами. Как сообщает пресс-служба администрации города, после установления стабильных плюсовых температур начнутся работы по прочистке водоотводных канав и водопропускных труб. Всего предстоит расчистить 31 км открытой ливневой канализации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Отмечается, что за сутки из Первомайского района на снегоприемный пункт отправляют около 500 куб. м снега. Для вывоза такого объема самосвалы делают 40-50 рейсов.

Напомним, ранее сообщилось, что к взрывным работам на реках Удмуртии планируется приступить в начале апреля. Окончательная дата будет зависеть от погодных условий и затороопасности на реках.