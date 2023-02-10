Взрывные работы на реках в Удмуртии планируют начать в апреле

В Удмуртии к взрывным работам на реках планируется приступить в начале апреля. Однако окончательная дата будет зависеть от погодных условий и затороопасности на реках. Об этом журналистам рассказали на пресс-конференции в ГУ МЧС по республике.

Отмечается, что в Балезинском районе региона находится три затороопасных участках, в Кезском и Сюмсинском — два, в Киясовском и Глазовском — по одному.

В зоне возможного подтопления в период весеннего паводка может оказаться 24 населенных пунктах, в числе которых село Алнаши, Гольяны, Кильмезь, Завьялово, поселок Балезино, Ува и Игра, а также Ижевск, Глазов, Воткинск и Можга.