Свердловские мобилизованные пропали во время детонации боекомплекта в Белгородской области

Двое мобилизованных из Талицы (Свердловская область) пропали без вести во время детонации боекомплекта на приграничной территории в Белгородской области. Об этом в telegram-канале сообщил депутат Госдумы Максим Иванов. «Ъ-Урал» парламентарий рассказал, что к нему обратились родственники военных, которые занимаются поисками уже три месяца.

«То ли не могут опознать их ДНК, то ли они делись куда-то еще, но за три месяца установить, что с ним, так и не удалось. С родными они на связь не выходят, а те переживают», — подчеркнул депутат. Он отметил, что обратился в военную прокуратуру Западного военного округа с просьбой начать проверку и установить «достоверную информацию о статусе и местонахождении» военнослужащих.

Инцидент в Белгородской области произошел в середине января. ТАСС сообщал, что в результате детонации боеприпасов трое военнослужащих погибли, еще 15 пострадали. По данным telegram-канал Baza, несчастный случай в сельском ДК на хуторе Тоненькое произошел по вине военного из Свердловской области.

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