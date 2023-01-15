Baza: взрыв боеприпасов в Белгородской области устроил военный из Свердловской области

Детонация боеприпасов в сельском ДК на хуторе Тоненькое в Белгородской области, в результате которой погибли трое военнослужащих, еще 15 пострадали, произошла по вине военного из Свердловской области. Об этом сообщает telegram-канал Baza.

По информации источников издания, уралец взял в руки гранату РГД-5, чтобы «завоевать авторитет перед подчиненными». В результате в здании, где находились мобилизованные, начался пожар площадью около 450 кв. м. Саперы до сих проверяют здание ДК, так как там еще могут находиться неразорвавшиеся боеприпасы.

Напомним, Точное время подрыва боеприпасов неизвестно. Канал «112» сообщал, что это случилось 14 января. Днем 14 января дня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале рассказал о пожаре в Корочанском районе. Причины случившегося он не называл. По его словам, жители села не пострадали.

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