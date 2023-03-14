«Адамант НН» оштрафован на 10 млн рублей по делу о коррупции в водоканале

ООО «Фирма Адамант НН» оштрафовано по представлению прокуратуры на 10 млн руб. за коррупционное правонарушение, касающееся уголовного дела о коррупции в нижегородском водоканале. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области.

По данным ведомства, через эту организацию бывший первый заместитель директора водоканала Александр Сидляревич получил взятку 1,4 млн руб. за продление клининговых контрактов с фирмой. Деньги передавали под видом зарплаты фиктивно трудоустроенной в подконтрольную владелице фирмы Оксане Брызгуновой организацию супруге фигуранта уголовного дела Сергея Багаева – неформального порученца тогдашнего директора водоканала Николая Николюка.

Оксану Брызгунову в январе признали виновной в даче взятки бывшему руководству водоканала и назначили ей пять лет лишения свободы условно и оштрафовали на 2,8 млн руб.

Резонансное дело о взятках в нижегородском водоканале рассматривает Канавинский райсуд Нижнего Новгорода. По фабуле дела, преступное сообщество для сбора денег с коммерсантов в обмен на договоры подряда организовали владелец московских благотворительных фондов Олег Лобанов и Илья Рыжий. Бывшего генерального директора водоканала Николая Николюка следствие считает руководителем нижегородского крыла ОПС. Обвинение в коррупции также предъявлено бывшему первому заместителю Николая Николюка Александру Сидляревичу, посреднику Артему Василенко и предпринимателю Владимиру Пшеничникову. Все они не признают вину.

Накануне к условному сроку и штрафу 22 млн руб. приговорили подрядчика водоканала Сергея Крюкова, в суде рассматриваются уголовные дела Сергея Багаева и экс-заместителя гендиректора водоканала Александра Жернокова. Они пошли на сделку со следствием и раскрыли коррупционную схему.

Владимир Зубарев