За взятку бывшему руководству «Нижегородского водоканала» осуждена женщина-подрядчик

Директор коммерческой фирмы признана виновной в даче взятки бывшему руководству АО «Нижегородский водоканал за продление договора подряда, сообщили в СУ СК по Нижегородской области.

По данным следствия, женщина фиктивно трудоустроила в фирму супругу предполагаемого участника преступного сообщества. В качестве оплаты ее работы было перечислено 1,4 млн руб. взяток первому заместителю гендиректора водоканала Александру Сидляревичу, уточнили в областной прокуратуре.

Об этом эпизоде на суде подробно рассказал бывший неформальный советник бывшего гендиректора водоканала Сергей Багаев. Вместе с господином Сидляревичем и экс-руководителем водоканала Николаем Николюком он проходит обвиняемым по делу о взятках в составе организованного преступного сообщества. Именно супругу господина Багаева трудоустроили в ООО «Випком», связанное с подрядчиком ООО «Адамант-НН» предпринимателя Оксаны Брызгуновой.

Предпринимательнице за дачу взятки под видом выплат зарплаты назначили пять лет лишения свободы условно и оштрафовали на 2,8 млн руб., сообщили в следственных органах.

Подробнее о деле — в материале «Ъ-Приволжье» «В договорной работе увидели коррупционную».

Владимир Зубарев