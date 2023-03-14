Глава правящей партии Грузии обнаружил в стране агентов «либерального фашизма»

Отозванный законопроект об «иностранных агентах» даже без его утверждения в парламенте «уже принес результат, так как иноагенты самолюстрировались», заявил сегодня, 14 марта, председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ираклий Кобахидзе

Фото: David Mdzinarishvili / Reuters Ираклий Кобахидзе

Фото: David Mdzinarishvili / Reuters

Ираклий Кобахидзе уточнил, что имеет в виду в первую очередь членов «Клуба Франклина» — ассоциации, занимающейся распространением либеральных ценностей. По словам господина Кобахидзе, клуб «получает сотни тысяч долларов из-за рубежа» и прибегает к методам, которые «свойственны либеральному фашизму». В пример председатель партии привел буллинг инакомыслящих, в том числе университетских лекторов, которые не были согласны с акциями против закона об иностранных агентах.

На днях студенты устроили публичную обструкцию тем лекторам Тбилисского государственного университета, которые поддерживали законопроект «О прозрачности финансирования внешнего влияния».

Отзыв законопроекта властями Ираклий Кобахидзе объяснил метафорой из пьесы Бертольда Брехта «Кавказский меловой круг», в котором мальчик оказывается в меловом круге, его тянут к себе две женщины, но отпускает в ходе «соревнования» истинная мать, чтобы не причинить сыну вреда. Причем роль лжематери, по его оценке, выполняла партия Михаила Саакашвили «Единое национальное движение».

Председатель правящей партии предупредил Европарламент, что если европейский законодательный орган действительно примет сегодня, 14 марта, постановление, объявляющее господина Саакашвили «политическим заключенным» (как анонсировалось ранее), то этот документ для грузинских властей «не будет стоить ломаного гроша».

«Саакашвили — заключенный. Он отбывает наказание за совершенные им тягчайшие преступления»,— подчеркнул господин Кобахидзе и добавил, что признание бывшего президента Грузии «политзаключенным» может свидетельствовать о «проблемах коррупции в Европейском парламенте».

О том, как власти Грузии занялись поиском подстрекателей недавних беспорядков,— в материале «Ъ» «На холмах Грузии нашли не те следы».

Георгий Двали, Тбилиси