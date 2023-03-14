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Коммерсантъ FM
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Песков раскрыл планы Путина на годовщину присоединения Крыма

Президент России Владимир Путин проведет ряд мероприятий в годовщину присоединения Крыма и накануне этой даты, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, 17 марта Путин проведет «субстантивное совещание», приуроченное к годовщине вхождения Крыма в состав России.

«В сам день годовщины будут еще некоторые мероприятия у президента»,— уточнил господин Песков в ходе общения с журналистами.

Ранее журналист ВГТРК Павел Зарубин не исключил, что Путин может принять участие в одном из публичных мероприятий в честь девятой годовщины присоединения Крыма к России 18 марта. В 2022 году Владимир Путин выступил на митинге-концерте в честь присоединения Крыма в «Лужниках».

Крым вошел в состав России по итогам референдума 2014 года. Большинство государств—членов ООН не признало крымский референдум. После присоединения полуострова Запад начал вводить санкции против России.

Александр Кислов

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