Воронежские чиновники смогут отдохнуть за границей только после специального разрешения

Сотрудники правительства Воронежской области и подведомственных организаций «как минимум в ближайшие несколько месяцев» смогут отправиться на зарубежный отдых только после получения специального разрешения. О таком неформальном распоряжении губернатора Александра Гусева «Ъ-Черноземье» рассказал источник в региональной власти.

Собеседник «Ъ-Черноземье» отметил, что с начала спецоперации воронежские госслужащие самостоятельно «в разы» снизили число личных поездок за границу. «Тем не менее, учитывая международную обстановку, губернатор довел до подчиненных поручение при планировании выезда за рубеж получать на это разрешение у работодателя, который в свою очередь будет консультироваться по каждому случаю с органами госбезопасности», — добавил он.

В феврале губернатор Курской области Роман Старовойт раскритиковал районных чиновников, котоыре планируют продолжительные отпуска, в том числе за границей. Глава региона разрешил им брать на отдых не более недели и проводить ее исключительно в России.

В начале года скандал вызвало видео депутата Курской облдумы Максима Васильева с новогоднего отдыха в Мексике. После этого господин Васильев сложил полномочия заместителя председателя постоянного комитета по бюджету, налогам и экономическому развитию и отправился с визитом в зону спецоперации.

Владимир Зоркий

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