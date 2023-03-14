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Коммерсантъ FM
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NASA планирует построить буксир для спуска МКС с орбиты в 2030 году

NASA собирается построить космический буксир, который позволил бы безопасно направить Международную космическую станцию (МКС) в океан после окончания срока ее эксплуатации в 2030 году. Стоимость буксира может составить около $1 млрд, но в агентстве надеются, что цена снизится после получения предложений от отраслевых компаний.

Изначальный план по утилизации МКС предполагал использование российского беспилотного корабля «Прогресс», однако после недавних утечек жидкостей из «Прогресса» и «Союза» в NASA хотят иметь запасной вариант. Согласно ему, в 2030 году закончится продленный срок эксплуатации МКС и ее направят для контролируемого разрушения в атмосферу, после чего обломки станции упадут в южную часть Тихого океана.

В бюджете на 2024 год NASA попросило правительство США выделить им $27,2 млрд, включая $180 млн на предварительную разработку космического буксира.

Евгений Федуненко

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