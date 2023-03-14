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Роскомнадзор заблокировал 36 сайтов из-за мошенничества с «Пушкинской картой»

Роскомнадзор на основании судебных решений удалил или заблокировал 36 страниц в интернете из-за мошеннических действий с «Пушкинской картой». Об этом «РИА Новости» сообщили в ведомстве.

Социально-культурный проект «Пушкинская карта» был запущен в сентябре 2021 года. Молодежи в возрасте от 14 до 22 лет выделен бюджет на культурное просвещение. Средства на карте можно тратить только в учреждениях культуры и на культурные мероприятия. Годовой лимит на приобретение соответствующих билетов по «Пушкинской карте» составляет 5 тыс. руб.

Всего в рамках реестров запрещенной информации по требованию Генпрокуратуры и решению судов было удалено и заблокировано свыше 25,2 тыс. мошеннических сайтов, отметили в ведомстве.

9 марта глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин сообщил, что ФСБ и Росфинмониторинг выявили преступную группу, которая с помощью махинаций с подложными списками участников проекта «Пушкинская карта», присвоила 100 млн руб. Возбуждено уголовное дело, некоторые члены группировки арестованы. Минкульт совместно с «Цифровой культурой» инициировал мониторинг сайтов и объявлений для поиска мошеннических схем.

Подробнее — в материале «Ъ» «Мертвые души записали на Пушкина».

Милена Костерева

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