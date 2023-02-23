Россия, Сирия и Турция создали экспертный механизм для координации своей работы

Россия, Сирия и Турция создали экспертный механизм для координации дальнейшей работы на встрече по линии минобороны в конце декабря 2022 года, сообщил замглавы МИД России Михаил Богданов. Также, по его словам, к переговорному процессу хочет подключиться Иран.

«Вопрос содействия нормализации отношений между Сирией и Турцией был затронут в ходе саммита "астанинской тройки" в Тегеране летом прошлого года. В декабре президент Эрдоган выступил с инициативой запуска многоуровневых консультаций представителей САР и Турции при содействии России, которые могли бы увенчаться встречей "в верхах". Мы ее энергично поддержали»,— сказал Михаил Богданов «РИА Новости».

Михаил Богданов дополнил, что сейчас идет работа над организацией встречи глав МИД России, Ирана, Турции и Сирии. По его словам, Москва поддержала желание Тегерана присоединиться к переговорному процессу.

«Главное, с этим согласились оба "интересанта" — сирийская и турецкая стороны. В настоящее время прорабатываются модальности организации четырехсторонней встречи на уровне глав внешнеполитических ведомств с участием Ирана»,— сказал господин Богданов.

По его словам, пребывание войск Турции на территории Сирии будет временным. Господин Богданов добавил, что разногласия между Турцией и Сирией возможно преодолеть.

27 декабря в Москве прошли переговоры глав Минобороны Турции, Сирии и России. В российском Минобороны рассказывали, что главы ведомств обсудили ситуацию в Сирии, а также борьбу с экстремистами в этой стране. Сирия позитивно оценила результаты встречи. Ранее министр обороны Турции Хулуси Акар говорил, что еще одна встреча в рамках трехсторонних переговоров пройдет в феврале.

Подробнее — в материале «Ъ» «Москва сближает Дамаск с Анкарой».

Олеся Павленко