«Известия»: у фигуриста Костомарова высокий риск остановки сердца при проведении новой операции

Олимпийский чемпион по фигурному катанию 2006 года Роман Костомаров нуждается в новой операции по ампутации руки. Однако провести хирургическое вмешательство не могут из-за сепсиса. При проведении операции высок риск остановки сердца, сообщили «Известия» со ссылкой на источник.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Роман Костомаров

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Роман Костомаров

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

В настоящее время Роман Костомаров находится на аппарате искусственной вентиляции легких, дышать самостоятельно он не может. Врачи отмечают сильную худобу спортсмена. Чтобы исключить возникновение пролежней, санитары каждые два часа меняют его положение, пишет издание.

10 января Романа Костомарова госпитализировали с пневмонией. По информации СМИ, из-за сепсиса на фоне коронавирусной инфекции врачам пришлось ампутировать фигуристу обе стопы и кисти рук. 16 февраля главврач клиники «Коммунарка» Денис Проценко сообщал, что состояние господина Костомарова улучшилось. По информации СМИ, спортсмен перенес два инсульта. 5 марта Роман Костомаров начал приходить в себя, но у врачей появилось подозрение, что у спортсмена снова начался сепсис, поскольку у него посинела рука.

Милена Костерева