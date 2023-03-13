Кудерметова не прошла в четвертый круг турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллсе

Вероника Кудерметова проиграла чешке Каролине Плишковой в матче третьего круга теннисного турнира категории WTA 1000 в Индиан-Уэллсе. Игра продлилась 1 час 22 мин и закончилась со счетом 6:1, 7:5 в пользу чешской спортсменки.

25-летняя Кудерметова занимает 11-е место в рейтинге WTA. Ее лучшим результатом на турнирах Большого шлема был выход в четвертьфинал Roland Garros в 2022 году.

Indian Wells Masters (BNP Paribas Open) — турнир в престижной категории WTA 1000, его призовой фонд составляет $8,8 млн.

Лаура Кеффер