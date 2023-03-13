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Коммерсантъ FM
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МВД Белоруссии: использованные для попытки подрыва российского А-50 дроны произвели в Китае

Дроны, с помощью которых пытались взорвать российский самолет управления А-50 на аэродроме Мачулищи, произвели в Китае, заявил начальник главного управления уголовного розыска криминальной милиции МВД Белоруссии Александр Копишев. Он утверждает, что дроны предназначались для американского рынка, а их первую активацию осуществили на Украине.

По версии господина Копишева, признанному виновным в диверсии гражданину Украины Николаю Швецу помогали более 20 человек. «Те, кто находился в стране, задержаны. Возбуждено уголовное дело. Но точка в этой истории еще не поставлена»,— рассказал он в эфире белорусского телеканала СТВ (цитата по «Интерфаксу»).

Самолет дальнего радиолокационного обнаружения и оповещения A-50 прибыл в Белоруссию в рамках слаживания группировки войск Союзного государства. 26 февраля белорусская оппозиционная инициатива BYPOL (признана террористической в Белоруссии) сообщила, что на аэродроме в Мачулищах произошло два взрыва, в результате которых был поврежден А-50 с бортовым номером 42. 1 марта Минобороны Белоруссии показало видео с А-50. Когда сняли этот видеоролик, не уточняется, в нем был показан самолет с номером 43.

7 марта президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что был задержан «террорист и его пособники», причастные к попытке диверсии в отношении А-50. Задержанный якобы был завербован Службой безопасности Украины (СБУ) и имеет украинский и российский паспорта. Подозреваемый дал признательные показания. В офисе президента Украины сказали, что к диверсиям причастны «местные партизаны».

Лаура Кеффер

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