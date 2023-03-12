Зеленский обсудил с новым президентом Чехии движение Украины к членству в ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил интеграцию своей страны в Евросоюз (ЕС) с новым президентом Чехии Петром Павелом. Телефонный разговор лидеров двух стран состоялся через три дня после вступления господина Павела в должность.

«Проинформировал о ситуации на линии фронта, наших потребностях в области безопасности. Говорили о движении Украины в Евросоюз»,— написал господин Зеленский в своем Telegram-канале по итогам разговора. По заявлению президента Украины, он договорился со своим чешским коллегой о дальнейшем активном взаимодействии.

Владимир Зеленский подал заявку на вступление Украины в ЕС 28 февраля 2022 года. 23 июня Киев получил статус кандидата.

В начале февраля в Еврокомиссии заявили, что Украина в целом пока находится на начальном уровне подготовки к вхождению в блок.

Критерии для вступления в ЕС требуют, чтобы в стране-кандидате соблюдались демократические принципы, принципы свободы и уважения прав человека, а также принцип правового государства.

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Мария Федотова