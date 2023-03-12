Пластинки крутятся быстрее

Записи на виниле впервые за 36 лет обошли по продажам CD-диски в США и Великобритании, сообщает издание The Verge. Так, в Соединенных Штатах за прошлый год было раскуплено 40 млн пластинок, на 8 млн больше, чем компакт-дисков. По данным Американской ассоциации звукозаписывающих компаний, выручка от реализации музыки на виниловых носителях превысила $1,2 млрд. В Великобритании продажи пластинок за год выросли на 11% и принесли доход в $180 млн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

А как за год изменился спрос на пластинки в России? На этот вопросы ответил представитель магазина грампластинок «Звуковой барьер» Михаил Якушенков: «Много лет уровень продаж держится примерно на одном уровне. Отсутствие западных мейджоров осложняет получение именно импорта. На цену это влияет, так как усложняется логистика. У нас примерно все топовые новинки появляются чуть позже, но в общем и в целом они есть.

Кроме того, у самих компаний-мейджоров оптовые цены тоже подросли, процентов, может быть, на 20. Плюс, если раньше в среднем фирменная пластинка стоила в районе 2,5 тыс., то теперь дешевле 3 тыс. практически ничего нет. Самое обидное, что здесь практически нет производства, все за границей. Возникает вопрос, откуда что брать. Естественно, по параллельному импорту что-то получаем. За последние, скажем, лет 10 народ очень активно начал покупать и проигрыватели, и пластинки. Такая тенденция среди молодежи очень яркая. В частности, у нас появляются кинобайопики, например, после "Богемской рапсодии" был взрыв интереса к творчеству Queen. Естественно, спрос есть на Pink Floyd, Beatles, Queen. Из более тяжелой музыки — это Scorpions, Metallica, Iron Maiden, Rammstein, Green Day. Из более поздних исполнителей — Lana Del Rey, Arctic Monkeys».

В январе “Ъ” писал, что российские исполнители стали чаще выпускать записи на виниле. Повысился спрос на пластинки в Сети. По данным сервиса «Авито», в 2022-м продажи таких альбомов увеличились на 40%, а проигрывателей для них — на 10%.

Несмотря на логистические проблемы, в Россию продолжают поступать новые музыкальные релизы, рассказал администратор интернет-сообщества «Виниловые коды» Игорь Костин. Хотя цены и сроки доставки, по его словам, изменились: «Стало дороже, а главное дольше. Но новинки все равно к нам приходят. Главные поставщики иностранных пластинок — Warner Music и Universal Music — ушли из России.

Но винил, произведенный на европейских заводах, все равно приезжает, но не так быстро, как хотелось бы. Кроме того, напрямую можно что-то заказать из других стран, с которыми мы по-прежнему работаем.

Российские исполнители изготавливают свои пластинки, заказывают и в Европе, и отечественным заводам».

В мае 2022 года многие покупатели виниловых пластинок и сами ритейлеры испытывали сложности с поставками. Из-за ухода зарубежных лейблов коллекционеры ждали свои пластинки месяцами, а стоимость на них увеличилась в разы. С такой проблемой столкнулся и редактор “Ъ FM” Илья Сизов:

«В спокойные времена импортная пластинка стоила €35 или около 3-3,5 тыс. руб. Мне пришлось в самый неспокойный период в прошлом году делать заказ, когда вообще ничего не было понятно ни с доставкой, ни с оплатой и так далее. В апреле выходил новый альбом Rammstein, и если раньше пластинки доставлялись в день релиза, то в этот раз мне пришлось ждать его месяц. Мне его везли какими-то запутанными тропами, и стоил он в два раза дороже, — 6,5 тыс. руб.

Кажется, сейчас со сроками, логистикой, процессом оплаты все более или менее стабилизировалось, но цены не откатились. Несмотря на то, что и курс немножко в норму пришел, все равно новые импортные пластинки стоят по 6-7 тыс. руб.».

Виниловые пластинки по завышенным ценам сейчас продаются на сервисах объявлений, в том числе на «Авито» и «Юле». Так, альбом The Beatles предлагают купить за 1 млн руб., Оззи Осборна — за 450 тыс. руб., а Pink Floyd — за 300 тыс. руб.

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Анна Маргулис