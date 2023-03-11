Кудрин при увольнении рекомендовал несколько человек на пост главы Счетной палаты

Бывший глава Счетной палаты Алексей Кудрин сообщил, что рекомендовал на должность нового главы ведомства несколько человек при своем уходе. Он пояснил, что сейчас эти кандидаты могут быть на рассмотрении правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Кудрин

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Алексей Кудрин

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«Я, естественно, рекомендовал сразу, когда уходил. Может быть, они на рассмотрении, может быть, ищут других. Нет, не назову»,— сказал Алексей Кудрин ТАСС во время поездки в Архангельск, где он участвовал в работе попечительского совета Северного Арктического федерального университета.

По его словам, кандидатур было больше, чем одна. «Думаю, что трудно найти такого, как был я»,— пошутил господин Кудрин, отвечая на вопрос, почему новый глава СП до сих пор не назначен.

Алексей Кудрин покинул пост главы СП в ноябре 2022 года, в декабре он начал работать в «Яндексе». РБК сообщал, что господин Кудрин предлагал на должность главы СП вице-спикера Госдумы Александра Жукова. Источники издания также говорили, что на пост рассматривается замглавы администрации президента Дмитрий Козак.

Совет федерации должен представить президенту России кандидатуры на пост главы СП. В январе в Совфеде говорили, что пока не нашли определенной кандидатуры на эту должность.

Олеся Павленко