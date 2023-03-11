Последний задержанный на акциях протеста в Тбилиси вышел на свободу

Тбилисский городской суд отпустил под залог в 3 тыс. лари ($1,1 тыс.) последнего задержанного на акциях против закона об иноагентах Торнике Акопашвили. Об этом сообщил «Sputnik Грузия».

Торнике Акопашвили задержали в ночь на 8 марта. Его обвиняют в нападении на полицейского, ему грозит от четырех до семи лет тюрьмы. Торнике Акопашвили вину не признает.

7–8 марта в Грузии прошли массовые протесты против законопроекта об иноагентах, которые вылились в стычки митингующих с полицией. Против протестующих применили водометы и слезоточивый газ.

На фоне протестов парламент Грузии провалил законопроект об иноагентах во втором чтении. Еще одну версию проекта закона отозвали из парламента.

Во время протестов было задержано 133 человека. 9 марта МВД Грузии сообщило, что всех задержанных по административным статьям отпустили.

Подробнее — в материале «Ъ» «"Грузинская мечта" отказалась от иноагентов».

Олеся Павленко