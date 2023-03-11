Взявшего в заложники сотрудников «Магнита» тюменца арестовали на два месяца

Суд Тюмени арестовал на два месяца мужчину, который в магазине «Магнит» взял в заложники трех сотрудников, угрожая им ножом. Нападавший признал вину и извинился. Об этом сообщили в пресс-службе судов Тюменской области.

«По решению суда Алексей Газиев будет находиться в СИЗО до 9 мая 2023 года (два месяца). Подсудимый признал вину в полном объеме. Извинился перед потерпевшими и теми, кто пытался его успокаивать»,— говорится в сообщении.

Ночью 10 марта 33-летний мужчина зашел в магазин «Магнит» в Тюмени, взял с витрины нож и стал угрожать трем сотрудникам магазина. Двое из них смогли выйти из магазина через запасной выход. Нападавший удерживал в заложниках одного работника и требовал в обмен на него передать представителей СМИ. Мужчину задержали сотрудники ОМОНа и СОБРа.

Было возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство из хулиганских побуждений (ч. 3 ст. 30, п. «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и захвате заложников (п. «в», «г», «ж» ч. 2 ст. 206 УК РФ).

Анастасия Ларина