Состояние домов на улице Горького проверят после жалоб жильцов на трещины

Специалисты проверят состояние жилых домов вблизи стройплощадок новых станций метро в Нижнем Новгороде, сообщили в Главном управлении по строительству метро (ГУММиД). Поводом стали жалобы жильцов дома №113/30 на улице Горького на трещины в квартирах.

Строительством двух новых станций метро на площади Свободы и на площади Сенной занимается «Моспроект 3» за 35,5 млрд руб. В январе подрядчик приступил к разработке котлована на улице Горького.

В ГУММиД считают, пока рано говорить о том, что причиной появления трещин стало строительство стартового котлована на улице Горького. Комиссия с участием сотрудников управления, метростроителей и проектировщиков проверит состояние домов.

Также жители жаловались на шум от стройки, который слышно круглые сутки. ГУММиД напомнил подрядчику о недопустимости нарушения закона о тишине и обязал предоставить отчет об уровне шума.

«С жителями уже налажен диалог. Ранее с начала строительных работ жалоб не поступало»,– сообщили в ГУММиД.

Елена Ковалева