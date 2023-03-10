Жильцы дома на улице Горького жалуются на трещины и шум из-за строительства метро

Жители дома №113/30 на улице Горького пожаловались в соцсетях на действия рабочих, которые строят новые станции метро в Нижнем Новгороде. По словам жильцов, шумные работы ведутся днем и ночью. В одной из квартир дома на стенах и потолке пошли трещины. Собственники считают, они появились из-за вибраций от забивки свай.

Строительством двух новых станций метро на площади Свободы и на площади Сенной занимается «Моспроект 3», стоимость контракта составила 35,5 млрд руб. В январе подрядчик приступил к разработке котлована на улице Горького.

«Работы ведутся круглосуточно, без перерыва на обед, тихий час и сон уже неделю. Дом трясет. Сотрудники полиции разводят руками и бездействуют»,– пишут местные жители в соцсетях. На постоянный шум в разговоре с «Ъ-Приволжье» пожаловались и жильцы соседнего дома №148 на улице Горького.

Представители Главного управления по строительству метро (ГУММиД) обратили внимание на сообщение в соцсетях и попросили жильцов написать в Telegram-канал ведомства.

Андрей Репин