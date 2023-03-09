Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Укрэнерго» восстановила электроснабжение Запорожской АЭС

Электроснабжение Запорожской АЭС восстановлено после утреннего блэкаута, вызванного ракетными обстрелами. О том, что подача на станцию энергии возобновилась, сообщила украинская компания «Укрэнерго» в Telegram-канале.

Ренат Карчаа общается с журналистами на территории Запорожской АЭС в Энергодаре

Ренат Карчаа общается с журналистами на территории Запорожской АЭС в Энергодаре

Фото: РИА Новости

Ренат Карчаа общается с журналистами на территории Запорожской АЭС в Энергодаре

Фото: РИА Новости

«ЗАЭС переходит с дизель-генераторов на производство электроэнергии для собственных нужд объединенной энергосистемы Украины»,— указали в «Укрэнерго». Ту же информацию подтвердили и в «Росэнергоатоме» (оператор станции), пишет «Интерфакс» со ссылкой на советника главы концерна Рената Карчаа.

Пятый и шестой энергоблоки не успели перевести в режим «холодного останова», потому они «будут достаточно быстро запущены, как и было ранее, в режиме горячего останова», сообщил господин Карчаа.

Запорожская АЭС была полностью обесточена после ракетных обстрелов утром сегодня, 9 марта, сообщала украинская компания-оператор «Энергоатом». Тогда же в «Росэнергоатоме» сообщили о коротком замыкании на участке между Южно-Украинской АЭС и Днепровской подстанцией.

Указ о передаче ЗАЭС в федеральную собственность РФ в октябре 2022 подписал глава государства Владимир Путин. С тех пор станцией управляет компания «Росэнергоатом» («дочка» «Росатома»). Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) разместило на объектах четырех экспертов-инспекторов. Глава организации Рафаэль Гросси анонсировал создание вокруг станции зоны безопасности, однако уже в марте российский МИД заявил, что соответствующие договоренности на международном уровне заблокировала Украина.

Григорий Лейба

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...