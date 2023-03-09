«Укрэнерго» восстановила электроснабжение Запорожской АЭС

Электроснабжение Запорожской АЭС восстановлено после утреннего блэкаута, вызванного ракетными обстрелами. О том, что подача на станцию энергии возобновилась, сообщила украинская компания «Укрэнерго» в Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ренат Карчаа общается с журналистами на территории Запорожской АЭС в Энергодаре

Фото: РИА Новости Ренат Карчаа общается с журналистами на территории Запорожской АЭС в Энергодаре

Фото: РИА Новости

«ЗАЭС переходит с дизель-генераторов на производство электроэнергии для собственных нужд объединенной энергосистемы Украины»,— указали в «Укрэнерго». Ту же информацию подтвердили и в «Росэнергоатоме» (оператор станции), пишет «Интерфакс» со ссылкой на советника главы концерна Рената Карчаа.

Пятый и шестой энергоблоки не успели перевести в режим «холодного останова», потому они «будут достаточно быстро запущены, как и было ранее, в режиме горячего останова», сообщил господин Карчаа.

Запорожская АЭС была полностью обесточена после ракетных обстрелов утром сегодня, 9 марта, сообщала украинская компания-оператор «Энергоатом». Тогда же в «Росэнергоатоме» сообщили о коротком замыкании на участке между Южно-Украинской АЭС и Днепровской подстанцией.

Указ о передаче ЗАЭС в федеральную собственность РФ в октябре 2022 подписал глава государства Владимир Путин. С тех пор станцией управляет компания «Росэнергоатом» («дочка» «Росатома»). Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) разместило на объектах четырех экспертов-инспекторов. Глава организации Рафаэль Гросси анонсировал создание вокруг станции зоны безопасности, однако уже в марте российский МИД заявил, что соответствующие договоренности на международном уровне заблокировала Украина.

Григорий Лейба