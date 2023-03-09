Глава Крыма с 1 апреля начнет проверку работы властей в муниципалитетах

С 1 апреля глава Крыма Сергей Аксенов начнет проводить выездные проверки для подведения итогов по объему и качеству выполненных работ в муниципалитетах. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По итогу совещания о проблемных вопросах муниципальных образований Крыма он сообщил, что при инвентаризации было выявлено почти 300 неиспользуемых земельных участков сельхозназначения и объектов капстроительства. По словам Сергея Аксенова, их оформление позволит увеличить доходы местных бюджетов.

«Также необходимо продолжать грейдирование дорог. Благодаря проведенной паспортизации объем работ увеличился, большую часть планируется завершить в начале июня. Оставшиеся 20% будут приведены в порядок до начала июля»,— отметил Сергей Аксенов.

Кроме того, он сказал, что в рамках ежегодного восстановления сетей уличного освещения нужно изучить варианты увеличения объема работ, если это позволяет местный бюджет. Также он заявил о необходимости проработки возможности строительства новых сетей.

Татьяна Ручкина

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