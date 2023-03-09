Спецназ в Грузии вытеснил демонстрантов с проспекта Руставели

Спецназ разогнал протестующих против принятия законопроекта об иноагентах на проспекте Руставели в Тбилиси. Движение по проспекту полностью восстановлено, сообщает телеканал «Рустави 2». На месте убирают установленные участниками протестов баррикады.
Протесты в Грузии начались после того, как 7 марта парламент страны одобрил в первом чтении один из двух законопроектов об иностранных агентах. Вчера, 8 марта, оппозиция выдвинула два требования к властям: отозвать законопроект и освободить задержанных на акции, но эти требования не выполнили. Полиция применила против протестующих водометы. Президент ГрузииСаломе Зурабишвили просила воздержаться от применения силы и обещала наложить вето на законопроект.
Подробности — в материале «Ъ» «У Грузии уже не та мечта».