Президент Польши назвал полезным для Европы уничтожение «Северных потоков»

Президент Польши Анджей Дуда не стал комментировать публикации западных СМИ о причастности проукраинской группировки к взрывам на трубопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2». Однако он заявил, что для Европы, прежде зависимой от российского газа, уничтожение трубопроводов будет полезно.

«Я не знаю, можно ли говорить о том, что это была проукраинская диверсия. Но я скажу, что если "Северный поток" прекратит существование и по нему нельзя будет поставлять газ в Европу, то для Европы это будет выгодно, будет полезно»,— сказал Анджей Дуда в интервью в эфире телеканала CNN (цитата по ТАСС).

Он добавил, что Россия использовала газ в качестве инструмента доминирования в Европе. О причинах инцидента на «Северных потоках» Анджей Дуда лишь добавил, что ждет результатов расследования.

Взрывы на трубопроводах произошли 26 сентября 2022 года. 7 марта The New York Times со ссылкой на разведданные США заявила, что к взрывам «Северных потоков» причастна проукраинская группировка.

Вслед за этим газета Die Zeit сообщила о данных немецких следователей, согласно которым яхта, с которой осуществлялась атака на трубопроводы, была арендована компанией, принадлежавшей двум гражданам Украины.

По информации газеты Times, западные спецслужбы выяснили, что частным спонсором диверсий на «Северных потоках» был гражданин Украины, который не связан с правительством.

Лусине Баласян