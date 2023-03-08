Разведка США: Россия не хочет прямого военного конфликта с НАТО

Россия избегает действий, которые могли бы привести к военному конфликту с США и НАТО, однако вероятность этого сценария сохраняется. Это следует из доклада о ежегодной оценке угроз, опубликованного разведкой США.

В докладе говорится, что все это время Россия избегала расширения военного конфликта за пределы Украины. Однако риск подобного столкновения есть, считает разведка. В документе говорится, что столкновение России и Запада приведет к уровню военной конфронтации, с которым мир «не сталкивался десятилетиями».

Американская разведка считает, что Россия останется серьезным вызовом США в ключевых областях в течение десятилетия. Москва, говорится в докладе, использует «широкомасштабные инструменты влияния», чтобы нарушить единство стран Запада.

Разведка прогнозирует, что Китай продолжит свое дипломатическое, экономическое и технологическое сотрудничество с Россией, чтобы противостоять США, несмотря на потерю поддержки от других стран.

В последней стратегической концепции НАТО от июля 2022 года Россия названа главной угрозой безопасности. Страны альянса договорились в дальнейшем противостоять российским угрозам и реагировать на «враждебные действия» и «безответственную риторику» России.

Какое место отведено России и Китаю в новой Оборонной стратегии США — в материале «Ъ».

Лусине Баласян