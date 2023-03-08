В центре Тбилиси восстановили дорожное движение после митинга против закона об иноагентах

На проспекте Руставели в центре Тбилиси восстановили дорожное движение после того, как улица была перекрыта из-за акции протеста против закона об иноагентах. Полицейские и спецназ покинули район, также оттуда увезли водометы. Об этом сообщило грузинское агентство Interpressnews.

Как пишет агентство, последние участники акции протеста также покинули площадь Руставели. Сейчас туда прибыли сотрудники клининговой службы для уборки территории.

7 марта перед зданием парламента Грузии на проспекте Руставели в Тбилиси прошла акция протеста против закона об иностранных агентах. Протестующие пытались прорваться в здание парламента, полиция и спецназ разгоняли их с помощью водометов и слезоточивого газа. Некоторые митингующие кидали в сотрудников силовых служб бутылки с зажигательной смесью, одна из них попала в здание парламента.

Полиция начала разгон митинга около 01:30 по местному времени (00:30 мск). К 04:00 по местному времени (03:00 мск) протестующие разошлись. Сообщалось о пострадавших и задержанных, их число неизвестно. Оппозиция анонсировала еще один митинг, который пройдет днем 8 марта.

Принятие закона об иноагентах поддерживает правящая партия «Грузинская мечта». Вечером документ приняли в первом чтении. Президент Грузии Саломе Зурабишвили поддержала протестующих и пообещала наложить на закон вето.

О законопроекте — в материале «Ъ» «Грузия выискивает иноагентов».

Олеся Павленко