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Коммерсантъ FM
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ООН анонсировала переговоры с Россией по зерновой сделке на следующей неделе

Переговоры делегации России и представителей ООН по продлению зерновой сделки пройдут на высоком уровне на следующей неделе в Женеве. Об этом сообщил заместитель представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак.

«На следующей неделе пройдут переговоры на высоком уровне с делегацией РФ в Женеве»,— сообщил господин Хак (цитата по ТАСС).

Зерновая сделка была согласована Россией и Украиной 22 июля при участии Турции и ООН. Она предполагала открытие портов Украины для вывоза зерна. Также был подписан меморандум России и ООН об экспорте российских удобрений и сельхозпродукции. Изначально она была рассчитана до 18 ноября, ее автоматически продлили на 120 дней, до марта.

Генсек ООН Антониу Гутерриш сегодня, 7 марта, прибыл на Украину для обсуждение зерновой сделки с президентом Владимиром Зеленским. При этом о офисе генсек заверили, что Москву он не посетит. Фархан Хак подчеркнул, что причиной тому не стал отказ России. По его словам, господин Гутерриш готов встретиться с представителями российских властей «по мере появления возможностей».

Переговоры о продлении зерновой сделки должны были начаться в конце февраля. К продлению и расширению соглашения призывали ООН и США. По информации Reuters, за расширение сделки выступает Украина.

Российская сторона неоднократно критиковала реализацию зерновой сделки, в том числе из-за объема поставок зерна в бедные страны. В ООН утверждали, что основной объем пшеницы в рамках зерновой сделки получали развивающиеся страны. Помимо этого, Москва неоднократно указывала на отсутствие реализации меморандума, согласно которому санкционные ограничения с российского продовольствия и удобрений должны быть сняты.

О дискуссии вокруг зерновой сделки — в материале «Ъ FM» «Зерновой сделке ставят новые условия».

Лусине Баласян

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