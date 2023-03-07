Apple представила iPhone 14 и iPhone 14 Plus в новом цвете

Компания Apple представила новые варианты смартфонов iPhone 14 и iPhone 14 Plus в ярко-желтом цвете. Стоимость новинок составит от $799 за iPhone 14 и от $899 за iPhone 14 Plus.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран iPhone 14 в желтом цвете

Фото: Apple iPhone 14 в желтом цвете

Фото: Apple

Новый оттенок дополнил гамму из доступных на старте продаж черного, белого, синего, фиолетового и красного у iPhone 14 и iPhone 14 Plus. Технически новинка полностью повторяет представленные осенью 2022 года смартфоны.

Прием предзаказов на желтые iPhone 14 и iPhone 14 Plus будет открыт 10 марта, а поставки новых смартфонов клиентам начнутся с 14 марта.

Максим Вершинин