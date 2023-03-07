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Коммерсантъ FM
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Делегация венгерских депутатов пообещала поддержать вступление Швеции в НАТО

Парламентская делегация Венгрии посетила Риксдаг (парламент Швеции), где заверила шведских депутатов, что правительство, президент, премьер-министр и большая часть членов парламента страны поддерживают вступление Швеции в альянс. При этом вице-спикер венгерского парламента Чаба Хенде заявил, что Будапешту и Стокгольму следует поработать над улучшением отношений.

Чаба Хенде

Чаба Хенде

Фото: Caisa Rasmussen / TT News Agency / Reuters

Чаба Хенде

Фото: Caisa Rasmussen / TT News Agency / Reuters

Как передает Associated Press, господин Хенде подчеркнул, что парламент Венгрии в конечном итоге ратифицирует шведскую заявку на членство в НАТО.

5 марта спикер парламента Венгрии Ласло Кёвер заявил, что венгерские депутаты еще не приняли окончательное решение о согласовании заявок Швеции и Финляндии на вступление в НАТО. Именно для обсуждения «спорных вопросов» парламентская делегация и отправилась в Стокгольм и Хельсинки. Спикер отметил, что депутаты недовольны тем, что в последние годы финские и шведские политики «вели себя грубо» по отношению к Венгрии.

В феврале премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что не все депутаты венгерского парламента одобряют планы Финляндии и Швеции по вступлению в альянс, поскольку это может осложнить отношения НАТО с Россией. По его словам, ряд парламентариев опасаются создания «определенных рисков» из-за увеличения сухопутной границы между Россией и альянсом.

Подробнее о процессе вступления Швеции и Финляндии в НАТО — в материале «Ъ» «Анкара испытала стокгольмский синдром».

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