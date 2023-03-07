Путин поручил изучить вопрос господдержки производителей лекарств для избежания дефицита

Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 апреля рассмотреть вопрос о дополнительной господдержке организаций, которые проводят клинические исследования и производят лекарственные препараты, для недопущения дефицита на рынке в связи с уходом иностранных фармацевтических компаний. Перечень поручений по итогам совещания с правительством опубликован на сайте Кремля.

Глава государства также поручил Минздраву и Минпромторгу принять меры для обеспечения запасов лекарств, наиболее востребованных в системе здравоохранения, в том числе в периоды роста заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями.

Представить доклад по данному вопросу необходимо до 1 апреля, далее — раз в полгода. Ответственными назначены премьер-министр страны Михаил Мишустин и глава Минпромторга Денис Мантуров.

6 февраля министр здравоохранения Михаил Мурашко подтвердил, что в России периодически возникают сложности с логистикой или с изменением производства лекарств. Однако, по его словам, дефицита препаратов в стране нет. Лекарственного дефицита не ожидают и в аптечных сетях, отмечая наличие локальных аналогов импортных препаратов. По оценкам DSM Group, в 2022 году число реализуемых в аптеках препаратов сократилось на 1,9 тыс. позиций, до 21,6 тыс. единиц.

Подробнее — в материале «Ъ» «Аптеки теряют лекарства».

Милена Костерева