Администратор Telegram-канала «Протестный МГУ» приговорен к 8,5 года колонии по делу о фейках об армии

Тимирязевский суд Москвы приговорил администратора Telegram-канала «Протестный МГУ», бывшего студента факультета вычислительной математики и кибернетики МГУ Дмитрия Иванова к 8,5 года лишения свободы, сообщила секретарь суда. Он признан виновным в распространении фейков об армии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Иванов

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Дмитрий Иванов

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Издание «Медиазона» (внесено в реестр иноагентов) отмечает, что судья Дарья Пугачева во время оглашения приговора назвала срок заключения — 8 лет и 3 месяца. Однако секретарь суда позже сообщила журналистам, что срок составил 8 лет и 6 месяцев. Адвокат Мария Эйсмонт сказала, что дождется распечатанного приговора.

Гособвинение просило суд назначить Дмитрию Иванову девять лет колонии. По мнению прокурора, в постах Дмитрия Иванова были «признаки политической ненависти и вражды» в отношении социальной группы «Вооруженные силы Российской Федерации», а в «репостнутых» обращениях президента Украины Владимира Зеленского — признаки «отрицательных эмоциональных оценок президента Путина и его действий». О расследовании уголовного дела в отношении Дмитрия Иванова стало известно в июне 2022 года.

В 2022 году в суды были направлены уголовные дела о фейках об армии в отношении 67 человек. Закон о криминализации фейков о действиях российских вооруженных сил был принят в марте 2022 года, после ввода Россией войск на Украину.

Леонид Уварчев