Тинькофф-банк отменил мартовскую выплату по вечным евробондам в долларах

Выступающая эмитентом евробондов Тинькофф-банка компания TCS Finance D.A.C. получила 3 марта уведомление об аннулировании процентов по бессрочному выпуску долларовых евробондов. Выплата должна была состояться 15 марта.

«3 марта 2023 года получил от заемщика уведомление об аннулировании процентов по договору субординированного займа, заемщик уведомил эмитента о том, что он отменил выплату процентов, начисленных по кредиту, которые в противном случае были бы выплачены 15 марта 2023 года»,— сообщает эмитент.

Речь идет о выпуске вечных евробондов, который банк разместил в 2017 году. Текущая ставка купона по нему составляет 11,002%, выплаты производятся каждые три месяца. До сих пор Тинькофф-банк не заявлял о каких-либо проблемах с проведением выплат по евробондам.

«В текущих обстоятельствах мы решили отменить одну выплату, чтобы провести дополнительную работу для учета интересов всех инвесторов, в том числе находящихся вне России»,— сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе Тинькофф-банка. Возможность отмены купонной выплаты эмитентом предусмотрена документацией, отметили в банке.

25 февраля Тинькофф-банк попал под санкции Евросоюза, после он приостановил валютные переводы в Грузию, а также денежные переводы в Турцию.

Мария Федотова