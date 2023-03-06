МИД Ирана исключил временное соглашение по ядерной программе

Иран не считает возможным заключение какого-либо временного соглашения на переговорах о возобновлении Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе (СВПД). Об этом заявил предствитель МИД Ирана Нассер Канани.

«Мы рассматриваем только вариант с возвращением всех сторон к СВПД»,— заявил Нассер Канани, его слова приводит агентство Tasnim. Министр подчеркнул, что для заключения соглашения с Ирана должны снять санкции.

4 марта глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси провел переговоры с правительством Ирана. Стороны в том числе обсудили возобновление Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе. Как сообщило МАГАТЭ, Иран согласился допустить экспертов агентства к мониторингу своих объектов.

В январе эксперты МАГАТЭ посетили иранский завод Фордо и обнаружили, что власти Ирана не декларировали изменение работы двух каскадов центрифуг IR-6, обогощающих уран до 60%. Кроме того, эксперты пришли к выводу, что Иран добился обогащения урана до 84% — этот уровень близок к тому, что необходим для создания ядерной бомбы.

СВПД был подписан Ираном, Китаем, Россией, Великобританией, Францией, США и Германией в 2015 году. В обмен на снятие санкций с Ирана предполагалось ограничение иранской ядерной программы. В рамках соглашения Иран допускал инспекторов МАГАТЭ на ядерные объекты, а большую часть иранского обогащенного урана должны были вывозить за границу. В 2018 году президент США Дональд Трамп вышел из сделки и снова ввел санкции в отношении Ирана. Переговоры с Тегераном о ядерной сделке возобновились почти сразу после прихода к власти в США президента Джо Байдена.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Непомерное обогащение».

Анастасия Ларина