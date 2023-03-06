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Коммерсантъ FM
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Балицкий пообещал воюющим за Россию сербам российское гражданство

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что воюющим в составе добровольческого батальона имени Судоплатова на стороне России сербам могут предоставить российское гражданство. Президент Сербии Александр Вучич ранее пригрозил сербам, участвующим в боевых действиях на Украине, уголовными делами.

«Ребят, которые у нас служат (в составе батальона имени Судоплатова), с удовольствием оставим у себя. Не надо им возвращаться в Сербию. Если они пожелают и напишут заявления, решим вопрос, чтобы выдать им паспорта РФ. Пускай живут — они за эту землю кровью заплатили»,— сказал господин Балицкий в интервью телеканалу «Крым-24».

В сентябре 2022 года Евгений Балицкий подписал указ о создании трех добровольческих батальонов: имени Судоплатова, имени Андрея Первозванного и батальона «Славянская гвардия». По словам господина Балицкого, бойцы батальона Судоплатова охраняли стратегические объекты в Запорожской области. «РИА Новости» в январе сообщало о начале боевой подготовки добровольцев-сербов в Запорожской области.

В январе издание Politico со ссылкой на источники сообщало, что власти США обеспокоены возросшей активностью ЧВК «Вагнер» за пределами Украины, в том числе в Сербии. Президент Сербии Александр Вучич говорил, что закон запрещает сербам участие в войнах за границей, и грозил воюющим сербам арестом по возвращении в страну (с 2014 года в Сербии могут назначить тюремный срок от шести месяцев до десяти лет за участие в вооруженных конфликтах третьих стран, а также за вербовку). Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин утверждал, что в его компании сербов сейчас нет.

Как президент Александр Вучич осудил деятельность вербовщиков — читайте в публикации «Ъ» «Сербов просят не слушать "Вагнера"».

Анастасия Ларина

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

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